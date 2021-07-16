Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 21:53
21:52
Общество
Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве
21:49
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
21:48
Весь мир
Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса
21:43
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
21:41
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
21:35
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
21:30
Общество
Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов
21:26
Общество
Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19
21:26
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
21:20
Энциклопедия ФАН
В отпуск вне очереди: берем несколько дней за свой счет
Все новости

Видео тушения лесных пожаров в Якутии авиацией ВКС РФ опубликовали в Сети
Армия
Видео тушения лесных пожаров в Якутии авиацией ВКС РФ опубликовали в Сети
Инфореактор

Москва, 16 июля. Специализированные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на очаги лесных пожаров в Якутии свыше 400 тонн воды в течение минувших суток.

Ввиду засушливого лета на территории Якутии пожарами охвачено около полутора миллионов гектаров леса. С возгораниями интенсивно борются работники экстренных служб, им оказывают помощь экипажи авиации ВКС РФ. Видео тушения пожаров в Якутии предоставлено телеканалом «Звезда».

За минувшие сутки на территории республики удалось полностью ликвидировать 41 лесной пожар, однако порядка 130 продолжают гореть, сообщили представители Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о приказе главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу о переброске авиации ВКС РФ в Якутию для борьбы со стихийным бедствием в виде масштабных пожаров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Видео тушения лесных пожаров в Якутии авиацией ВКС РФ опубликовали в Сети
вкс пожары якутия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru