Видео тушения лесных пожаров в Якутии авиацией ВКС РФ опубликовали в Сети

Москва, 16 июля. Специализированные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили на очаги лесных пожаров в Якутии свыше 400 тонн воды в течение минувших суток.

Ввиду засушливого лета на территории Якутии пожарами охвачено около полутора миллионов гектаров леса. С возгораниями интенсивно борются работники экстренных служб, им оказывают помощь экипажи авиации ВКС РФ. Видео тушения пожаров в Якутии предоставлено телеканалом «Звезда».

За минувшие сутки на территории республики удалось полностью ликвидировать 41 лесной пожар, однако порядка 130 продолжают гореть, сообщили представители Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о приказе главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу о переброске авиации ВКС РФ в Якутию для борьбы со стихийным бедствием в виде масштабных пожаров.