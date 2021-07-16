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Беременная Лиза Арзамасова ищет повод поплакать

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:54
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова ищет повод поплакать
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 16 июля. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова готовится впервые стать матерью. На последних сроках беременности актрису стали мучить резкие перепады настроения.

Арзамасову ценят многочисленные коллеги и друзья за постоянный позитив, а также неиссякаемое жизнелюбие. Однако в последнее время сама актриса начала замечать за собой странности — настроение плохое без особой причины. Звезда винит во всем скачки гормонов на фоне беременности. По словам Арзамасовой, она будто подсознательно ищет повод для рыданий. Расстраивает знаменитость даже собственное отражение в зеркале.

«Чувствую себя немного нелепой, «негабаритной» и даже решила погрустить немного. Меня предупреждали, что гормоны сыграют и в минус», — призналась артистка на своей странице в Instagram.

Звезда считает, что свой отпечаток на настроении отложило и безделье, к которому она совсем не привыкла. Совсем скоро она станет мамой, поэтому работу пришлось поставить на паузу. Кроме того, она улетела вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом на отдых и вот уже две недели слоняется без дела. По словам актрисы, раньше она проводила на море несколько дней и при этом совмещала отдых с фестивальными поездками.

Авербух уже имеет опыт в воспитании детей, а вот актриса только готовится к новой роли. Арзамасова призналась, что волнуется перед родами, однако никакой специальной литературы не читает. Она с иронией отметила, что живет «не в лесу», поэтому растить ребенка ей помогут природные инстинкты

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беременность актриса авербух арзамасова
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