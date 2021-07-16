Беременная Лиза Арзамасова ищет повод поплакать

Москва, 16 июля. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова готовится впервые стать матерью. На последних сроках беременности актрису стали мучить резкие перепады настроения.

Арзамасову ценят многочисленные коллеги и друзья за постоянный позитив, а также неиссякаемое жизнелюбие. Однако в последнее время сама актриса начала замечать за собой странности — настроение плохое без особой причины. Звезда винит во всем скачки гормонов на фоне беременности. По словам Арзамасовой, она будто подсознательно ищет повод для рыданий. Расстраивает знаменитость даже собственное отражение в зеркале.

«Чувствую себя немного нелепой, «негабаритной» и даже решила погрустить немного. Меня предупреждали, что гормоны сыграют и в минус», — призналась артистка на своей странице в Instagram.

Звезда считает, что свой отпечаток на настроении отложило и безделье, к которому она совсем не привыкла. Совсем скоро она станет мамой, поэтому работу пришлось поставить на паузу. Кроме того, она улетела вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом на отдых и вот уже две недели слоняется без дела. По словам актрисы, раньше она проводила на море несколько дней и при этом совмещала отдых с фестивальными поездками.

Авербух уже имеет опыт в воспитании детей, а вот актриса только готовится к новой роли. Арзамасова призналась, что волнуется перед родами, однако никакой специальной литературы не читает. Она с иронией отметила, что живет «не в лесу», поэтому растить ребенка ей помогут природные инстинкты