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Аналитики NI объяснили, почему США не могут догнать Россию в разработке новых ракет
Армия
Аналитики NI объяснили, почему США не могут догнать Россию в разработке новых ракет
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 июля. Наличие у России мощных гиперзвуковых ракет вынуждает США работать над их изготовлением, при этом Вашингтон испытывает большие трудности, пишет военный эксперт Марк Эпископос.

В своей статье для журнала The National Interest (NI) Эпископос отмечает, что руководство Пентагона, представители американского конгресса и многочисленных аналитических центров не могут прийти к единому мнению о самой концепции гиперзвукового вооружения для нужд армии США. Пересказ тезисов обозревателя приводит «ПолитРоссия».

«Пентагон до сих пор не установил четкие эксплуатационные параметры гиперзвукового оружия… нет ясного понимания, для каких конкретных задач оно предназначено», — объясняет Эпископос, почему США не могут догнать Россию в разработке новых ракет.

По словам эксперта, руководство США сильно взволновано растущим отставанием от России в области гиперзвукового ракетного вооружения и осознает его принципиальную необходимость. С другой стороны, военное ведомство и Конгресс США не способны выработать общую позицию о круге военных задач, которые должен решать «американский гиперзвук». Это ставит Вашингтон в безвыходное положение бесконечных дискуссий и согласований, резюмирует автор NI.

Ранее сообщалось о полной бесполезности американского истребителя пятого поколения F-35 при конфликте между РФ и НАТО ввиду качественного превосходства российских комплексов ПВО.

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россия сша ракеты гиперзвук
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