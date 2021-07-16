Банги, 16 июля. Министр общественного развития ЦАР Гуйсмала Хамза заявил, что в скором времени власти займутся строительством трассы Банги — Мбаики.

Этот дорожный коридор представляет стратегическую важность для экономики африканской республики, так как он открывает путь в ДРК.

Чиновник заявил, что после окончания возведения трассы центральноафриканцы и конголезцы смогут вести активную торговлю, что благоприятно скажется на ситуации вокруг гуманитарного кризиса, который бушует в стране со времени появления боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

Ранее бандформирования блокировали другую транспортную артерию государства, дорогу RN3, связывающую ЦАР и Камерун. По ней передвигались конвои гумпомощи.

Однако после того, как российские инструкторы помогли центральноафриканским военнослужащим, проблема решилась. Радикалы перестали нападать на грузовики с продовольствием.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Трасса Банги — Мбаики может стать прекрасной альтернативой. Через нее правительство ЦАР организует дорожное сообщение с ДРК и обеспечит граждан достаточным количеством продуктов.

Жителям республики не стоит переживать по поводу будущего. Президент государства Фостен-Арканж Туадера смог найти верных союзников в лице России и Руанды.

Российская гуманитарная миссия постоянно оказывает поддержку центральноафриканцам. Например, недавно россияне раздали населению девяти городов в ЦАР продовольственные пайки. Предприниматель Евгений Пригожин уже несколько раз помогал людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Местные жители выразили ему благодарность и заявили, что Россия принесла в страну надежду на спасение от кризиса.