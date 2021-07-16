Администрация Кирова обсудила изменения облика киосков города

Киров, 16 июля. Публичные слушания о внесении изменений в правила и оформления павильонов и киосков прошли в Кирове.

Причиной для создания каталога типовых решений стала подготовка к 650-летию города. По предположениям изменение типового облика киосков обеспечит заказы для субъектов малого и среднего бизнеса, а также позволит сохранить от 500 до 1000 рабочих места. Бюджетный эффект ожидается на уровне 10 млн рублей.

Стоит отметить, что во время слушаний прозвучало предложение по созданию рабочей группы подобно градосовету, которая будет точечно принимать решение по каждому киоску и павильону. Также была выдвинута инициатива обновить состав комиссии по НТО и включить в неё представителей бизнеса. С более подробным материалом можно ознакомится на информационном портале «Свой Кировский».

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