Бухарест, 16 июля. Жители Румынии подняли на смех пилотов американского вертолета, экстренно севшего на румынской территории, за низкий уровень профессионализма.

Румынское оборонное ведомство ранее сообщило в социальных сетях о жесткой посадке американского военного вертолета UH-60 Black Hawk, которую пилоты из США совершили вынужденно в Бухаресте. Винтокрылая машина приземлилась прямиком на площадь Шарля де Голля, сбив по пути несколько фонарных столбов. Известно, что происшествие обошлось без жертв. Жители Румынии весьма бурно отреагировали на это происшествие. Реакцией пользователей румынского сегмента Сети поделилась редакция издания «ПолитРоссия».

Инцидент с американским вертолетом Black Hawk является отнюдь не единичным случаем, отметили жители Румынии. По их словам, это происшествие свидетельствует о не самом лучшем техническом состоянии боевой техники ВС США, а также о низком уровне квалификации военных. По мнению одного из комментаторов, экстренная посадка винтокрылой машины в центре Бухареста стала очередным позором армии Соединенных Штатов. Это фиаско буквально рассмешило румын.

«В прошлом году в кукурузном поле, теперь здесь. Позор!» — высмеял житель Румынии «крушение» американского вертолета в Бухаресте.

«Профессионализм» дяди Сэма показал свой истинный уровень. Лишь в «войне» с гражданскими», — считает другой пользователь Сети.

«Рухнувший» на площади Шарля де Голля вертолет показал, насколько старой является боевая техника армии США. Среди пользователей румынского сегмента Сети оказались и граждане Соединенных Штатов, которые подчеркнули, что американская военная инфраструктура разваливается не только за рубежом, но даже и внутри собственного государства. Один из жителей Румынии с явной издевкой предположил, что ответственность за этот инцидент лежит «на русских», что стало отсылкой на склонность Вашингтона приписывать России различные происшествия.

Ранее жители Великобритании высказались о недавнем перехвате российским истребителем Су-30 американского разведывательного самолета EP-3E Aries вблизи границ РФ. Британские журналисты раскритиковали действия пилота из России, однако сами граждане Великобритании встали на сторону РФ, подчеркнув, что любая страна поступила точно также в подобной ситуации.