Ежегодный отпуск, без сомнения, самое ожидаемое событие для любого работающего человека. Возможность провести время с семьей, выспаться, заняться домашними делами, наконец осуществить давно запланированную поездку ― все это отпуск, который ежегодно предоставляется работнику в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Однако хоть раз, но у каждого из нас случались непредвиденные ситуации, когда до отпуска еще далеко, а выходные нужны прямо сейчас. Незапланированный ремонт, уход за внезапно заболевшим родственником, торжественное событие, предполагающее празднование в течение нескольких дней ― да мало ли ситуаций, когда нужна неделя-две в срочном порядке, вне графика.

Трудовое законодательство Российской Федерации предусматривает возможность взять незапланированный отпуск без сохранения зарплаты. В каких случаях можно обратиться к руководству и могут ли вас не отпустить, а также другие детали обсудим с юристом Юлией Холодионовой.

фото из личного архива Юлии Холодионовой /

Запишите на мой счет

Прежде всего, обратимся к Трудовому кодексу Российской Федерации, который регулирует отношения работника и работодателя.

Статьей 128 ТК РФ закреплено право сотрудника на так называемый неоплачиваемый или административный отпуск. В отличие от стандартного, который планируется заранее (составляется график, учитывающий пожелания сотрудников) и регулируется определенными правилами (продолжительность работы более 6 месяцев для впервые поступающих на работу и другие), право отпуска за свой счет можно использовать при определенных обстоятельствах, указанных в законодательстве.

Одна из причин, по которой можно обратиться за внеочередными выходными днями, ― семейные обстоятельства. К ним относятся как торжественные события в вашей семье (свадьба, рождение ребенка), так и скорбные (смерть родственника). Максимально можно взять таким образом пять дней отпуска.

«По закону, в рамках все той же статьи 128 ТК РФ, это тот случай, когда отказать работнику не могут», — уточняет Юлия Холодионова.

Также руководство обязано дать согласие на отпуск за свой некоторым категориям граждан, перечень которых указан в ТК РФ, а также в некоторых федеральных законах. Среди них одинокие родители, пенсионеры по возрасту, супруги военнослужащих и т. д. Продолжительность отпуска во всех случаях разная, но точно указана в соответствующей статье или законодательном акте.

Заявление подпишите, пожалуйста

В случае стандартного отпуска от работника нужно только заявление с указанием дат и подписью. Никаких дополнительных объяснений и подтверждений не требуется. Непосредственный руководитель подписывает заявление, после чего его отправляют на подпись руководителя организации, а потом ― в отдел по работе с персоналом и бухгалтерию.

В случае незапланированного отпуска без сохранения заработной платы работник также составляет заявление, в котором указывает причины, подтверждающие такую необходимость.

«Вполне вероятно, вам придется поговорить руководителем или сотрудником отдела по работе с персоналом. Закон оставляет за работодателем право самостоятельно определить, насколько веской является ваша причина», — отмечает юрист.

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Черный цвет ― отказать

Кроме случаев, указанных выше, которые скорее являются исключением из правила, в остальных случаях требуется согласовывать отпуск с руководством. Закон оставляет за руководителем право решать, насколько уважительной является причина, которую вы указали в своем заявлении. Возможно, что работодателю не подходят выбранные даты. В такой ситуации можно попытаться их скорректировать и найти компромисс.

«Хочу отметить, что если вам отказали, то независимо от ваших личных обстоятельств, на работу надо выйти. Неявка будет считаться прогулом. А это повод для увольнения в законодательном порядке», — предупреждает эксперт.

На самом деле, даже если в случае отказа вы предупредите, что не придете на работу, это может быть засчитано как прогул. Если за этим последует увольнение, то его, а также то, что вам отказали в отпуске, можно обжаловать в судебном порядке.

«Стоит ли это делать? Каждый решает сам, но учтите, что вам понадобится помощь квалифицированного юриста, что стоит денег, плюс есть риск испортить отношения с руководством. Всегда лучше искать компромисс, устраивающий обе стороны», — говорит Юлия Холодионова.

ИА «Политика Сегодня» / Анна Манц

Отпустите поработать

Случается, что непредвиденные обстоятельства заканчиваются раньше, чем планировалось. И тогда выходные более не нужны. Можно ли прервать отпуск без содержания раньше времени?

Тут есть нюансы. Отпуск за свой счет предоставляется на усмотрение руководства (не считая упомянутых исключений). Поэтому на этот случай не распространяются положения статьи 125 ТК РФ об отзыве из очередного ежегодного отпуска. Работник не может сам выйти на работу, он должен обратиться с этой просьбой к руководству. Руководитель может пойти навстречу сотруднику и выход на работу разрешить, а неиспользованные дни — перенести. А может запретить сотруднику приходить на работу в период отпуска.

«Отдельных правил и положений для регулирования неоплачиваемого отпуска закон не содержит, поэтому вышеуказанные правила справедливы и в случае, о котором мы так подробно говорим», — уточняет юрист.

Если работник не нуждается во внеочередных выходных днях и хочет приступить к работе, он должен проинформировать работодателя письменно, направив соответствующий запрос. Если возражений у руководителя нет, работник может вернуться к трудовым обязанностям.

Федеральное агентство новостей /

Остались нюансы

К сожалению, инициатива выходных за свой счет периодически исходит не только от работника, но и работодателя. Законодательство предусматривает временное отстранение сотрудника от работы, это регулируется статьей 76 ТК РФ. Если руководство вынуждает сотрудников взять неоплачиваемый отпуск, мотивируя это, например, отказом от вакцинации, то это незаконно.

Вопрос о необходимости внеочередных выходных, да еще и неоплачиваемых, возникает на так уж часто. Но они поэтому и называются «внеочередными», что необходимость в них возникает чаще всего внезапно. Знание своих прав как работника поможет вам избежать неприятных моментов в общении с работодателем.