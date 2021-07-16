Путин назначил Мишустина ответственным за финансирование очистных сооружений

Москва, 16 июля. Более 150 миллиардов рублей дополнительных средств будет выделено для строительства очистных сооружений в регионах страны.

Соответствующее распоряжение дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства назначил ответственным за исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом решении президента сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, составленный по итогам съезда «Единой России».

«Обеспечить направление начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд рублей на строительство и модернизацию... современных канализационных очистных сооружений», — говорится в поручении.

Михаил Мишустин сам также принимал участие в съезде партии. Глава правительства не намеревался выступать, однако присутствовал в очном формате.