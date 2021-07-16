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Жителям России дали рекомендации по поведению в условиях природных катаклизмов

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:51
Общество
Жителям России дали рекомендации по поведению в условиях природных катаклизмов
admkrai.krasnodar.ru  /  Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Москва, 16 июля. Правила, которые важно соблюдать в условиях природных катаклизмов, озвучил член комитета Госдумы РФ по обороне Иван Тетерин.

Необходимо находиться подальше от шатких сооружений при сильном ветре. Избегать стоит баннеров, столбов и деревьев, рассказал экс-президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России. В грозу рекомендуется остерегаться высоких точек, так как именно туда, как правило, бьет молния, рассказал Тетерин в комментарии «Радио 1».

«Если наводнение, то нужно уходить от русла рек или каких-то мест, где вода может накапливаться и выходить на возвышенности», — сообщил он.

Если человек находится в городе во время наводнения, то не нужно выходить на пространства, где вода может скапливаться в больших объемах и нести опасность. При возникновении вихревого явления необходимо постараться уйти с пути его возможного следования, заключил специалист.

Корреспонденты Федерального агентства новостей подсчитали крупнейшие наводнения, которые произошли в России в XXI веке. В их число вошли природные катаклизмы, обрушившиеся на Крымск, Тулун, Краснодарский край, Амурскую область и Ленск.

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спасатель советы катаклизмы
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