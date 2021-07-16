ВОЗ подтвердила уничтожение 450 тысяч доз AstraZeneca в девяти африканских странах

Берн, 16 июля. Специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения сообщила о том, что девять африканских стран уничтожили 450 тысяч вакцин AstraZeneca.

Утилизация медикаментов коснулась Малави, Южного Судана, Либерии, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Коморских Островов и ДРК.

Власти вышеперечисленных государств распорядились уничтожить вакцины в связи с задержкой их отгрузки. Во время транспортировки медицинский продукт просто испортился.

Поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует странам использовать AstraZeneca после доставки, чтобы избежать потерь.

Также комиссия организации напомнила, что только восемь миллионов африканцев вакцинировались из 1,2 миллиарда человек.

Ситуация усугубляется тем, что в Африку пришел новый индийский штамм коронавируса «Дельта» и начал активно распространяться, об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения ЦАР.