Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 21:52
21:49
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
21:48
Весь мир
Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса
21:43
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
21:41
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
21:36
Общество
Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве
21:35
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
21:30
Общество
Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов
21:26
Общество
Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19
21:26
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
21:20
Энциклопедия ФАН
В отпуск вне очереди: берем несколько дней за свой счет
Все новости

ВОЗ подтвердила уничтожение 450 тысяч доз AstraZeneca в девяти африканских странах
Весь мир
ВОЗ подтвердила уничтожение 450 тысяч доз AstraZeneca в девяти африканских странах
pixabay.com  / 

Берн, 16 июля. Специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения сообщила о том, что девять африканских стран уничтожили 450 тысяч вакцин AstraZeneca.

Утилизация медикаментов коснулась Малави, Южного Судана, Либерии, Мавритании, Гамбии, Сьерра-Леоне, Гвинеи, Коморских Островов и ДРК.

Власти вышеперечисленных государств распорядились уничтожить вакцины в связи с задержкой их отгрузки. Во время транспортировки медицинский продукт просто испортился.

Поэтому ВОЗ настоятельно рекомендует странам использовать AstraZeneca после доставки, чтобы избежать потерь.

Также комиссия организации напомнила, что только восемь миллионов африканцев вакцинировались из 1,2 миллиарда человек.

Ситуация усугубляется тем, что в Африку пришел новый индийский штамм коронавируса «Дельта» и начал активно распространяться, об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения ЦАР.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ВОЗ подтвердила уничтожение 450 тысяч доз AstraZeneca в девяти африканских странах
африка вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru