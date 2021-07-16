Стали известны подробности предстоящего визита Тихановской в США

Вильнюс, 16 июля. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская планирует рабочий визит в США 18 июля. Об этом сказали в ее пресс-службе.

В сообщении сказано, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. В ходе визита Тихановская планирует встретиться с политиками, экспертами и белорусской диаспорой. В пресс-службе подчеркнули, что главной целью поездки является «поиск путей решения кризиса в республике». Однако окончательная программа визита находится на стадии проработки. Остальные подробности сообщат позже.

Ранее власти Литвы отказали белорусской генеральной прокуратуре в экстрадиции Светланы Тихановской. Причины такого решения не сообщаются.