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Стали известны подробности предстоящего визита Тихановской в США
Политика
Стали известны подробности предстоящего визита Тихановской в США
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 16 июля. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская планирует рабочий визит в США 18 июля. Об этом сказали в ее пресс-службе.

В сообщении сказано, что она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию. В ходе визита Тихановская планирует встретиться с политиками, экспертами и белорусской диаспорой. В пресс-службе подчеркнули, что главной целью поездки является «поиск путей решения кризиса в республике». Однако окончательная программа визита находится на стадии проработки. Остальные подробности сообщат позже.

Ранее власти Литвы отказали белорусской генеральной прокуратуре в экстрадиции Светланы Тихановской. Причины такого решения не сообщаются.

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