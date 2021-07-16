Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 21:52
21:49
Общество
Фильм Коваленко «Разжимая кулаки» выиграл в категории «Особый взгляд» в Каннах
21:48
Весь мир
Марокко намерено взяться за урегулирование ливийского кризиса
21:43
Весь мир
Представители ЭСЦАГ поддержали политический курс президента ЦАР
21:41
Общество
Начальник УТ МВД инициировал служебную проверку командира роты ППС в Москве
21:36
Общество
Собянин отчитался о темпах вакцинации среди учителей и медиков в Москве
21:35
Политика
Белый дом: Москва не причастна к недавней кибератаке на компанию Kaseya
21:30
Общество
Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов
21:26
Общество
Мурашко назвал условие для вызова врача после вакцинации от COVID-19
21:26
Спорт
Федун предложил кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу
21:20
Энциклопедия ФАН
В отпуск вне очереди: берем несколько дней за свой счет
Все новости

Ким Кардашьян рассказала о серьезных проблемах с психикой

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:50
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян рассказала о серьезных проблемах с психикой
facebook.com  /  Kim Kardashian West

Лос-Анджелес, 16 июля. Американская теледива Ким Кардашьян откровенно рассказала о проблемах с психикой. Подробностями своего здоровья звезда поделилась в бонусной серии шоу «Семейство Кардашьян».

После 14 лет в эфире реалити-шоу о жизни звездной семьи решили закрыть. Однако главные герои не смогли так просто распрощаться со зрителями и выпустили бонусную серию, в которой Кардашьян рассказала о проблемах с психикой.

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста многие годы страдает от агорафобии, которая особо ее не беспокоила. Однако во время пандемии психическое расстройство стало проявляться сильнее, о чем звезда откровенно рассказала своей сестре, модели Хлои.

В добавок к этому артистка страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое возникло после ограбления в 2016 году в Париже. В разговоре с сестрой она описала эмоции во время обострения психических расстройств.

«Это было что-то вроде сильного беспокойства, но на другом уровне. Я чувствую, что у меня определенно была агорафобия после ограбления в Париже», — рассказала звезда реалити-шоу.

После инцидента во Франции звезда старается избегать людных мест и почти не фотографируется с фанатами. Для отдыха она выбирает исключительно уединенные места или ходит с охранниками.

Недавно звезда шокировала поклонников фотографиями в крошечном бикини. Поклонники пришли в восторг от увиденного и поразились стройными формами и сексуальностью звезды.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян рассказала о серьезных проблемах с психикой
кардашьян фобия Семейство Кардашьян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru