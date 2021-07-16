Ким Кардашьян рассказала о серьезных проблемах с психикой

Лос-Анджелес, 16 июля. Американская теледива Ким Кардашьян откровенно рассказала о проблемах с психикой. Подробностями своего здоровья звезда поделилась в бонусной серии шоу «Семейство Кардашьян».

После 14 лет в эфире реалити-шоу о жизни звездной семьи решили закрыть. Однако главные герои не смогли так просто распрощаться со зрителями и выпустили бонусную серию, в которой Кардашьян рассказала о проблемах с психикой.

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста многие годы страдает от агорафобии, которая особо ее не беспокоила. Однако во время пандемии психическое расстройство стало проявляться сильнее, о чем звезда откровенно рассказала своей сестре, модели Хлои.

В добавок к этому артистка страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое возникло после ограбления в 2016 году в Париже. В разговоре с сестрой она описала эмоции во время обострения психических расстройств.

«Это было что-то вроде сильного беспокойства, но на другом уровне. Я чувствую, что у меня определенно была агорафобия после ограбления в Париже», — рассказала звезда реалити-шоу.

После инцидента во Франции звезда старается избегать людных мест и почти не фотографируется с фанатами. Для отдыха она выбирает исключительно уединенные места или ходит с охранниками.

Недавно звезда шокировала поклонников фотографиями в крошечном бикини. Поклонники пришли в восторг от увиденного и поразились стройными формами и сексуальностью звезды.