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Следователи возбудили дело о похищении человека в Ивановской области
Происшествия
Следователи возбудили дело о похищении человека в Ивановской области
pixabay.com

Иваново, 16 июля. Злоумышленники избили мужчину и похитили у него 5 млн рублей. После этого они скрылись.

Против группы лиц, которая по предварительному сговору похитила человека в Ивановской области, следователи возбудили уголовное дело. Троих подозреваемых по этому делу уже арестовали. Еще одну женщину ищут, рассказали в пресс-службе СК по региону.

Следствие сообщило, что 35-летняя женщина сговорилась с двумя мужчинами о нападении на ее коллегу по работе и хищении его денег. Когда мужчина пришел домой, на него набросились злоумышленники и избили. Потом они отобрали у него ключи от машины, в багажнике которой нашли 10,5 млн рублей. Подозреваемые похитили 5 млн рублей из этой суммы, разделили между собой и скрылись с места происшествия.

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