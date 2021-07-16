В США рассказали, что будет с «Северным потоком — 2» после ухода Меркель с поста канцлера

Вашингтон, 16 июля. Уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель с должности никак не скажется на судьбе проекта «Северный поток — 2», уверен американский обозреватель Марко Марсили.

Смена руководства в Германии также не отразится и на отношениях Москвы и Берлина. По мнению Марсили, поддержка ФРГ газопровода отвечает интересам Евросоюза.

Германия является составляющей европейского проекта. Государство поддерживает внешнюю политику международного объединения. Соответственно, уход Меркель с поста канцлера не принесет в отношения Москвы и Берлина никаких изменений. Более того, это не затронет «СП-2», уверен Марсили.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель и лидер США Джо Байден обсудили реализацию газопровода «СП-2». В ходе переговоров они подписали «Вашингтонскую декларацию».