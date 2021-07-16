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Алжир борется с соседними странами за пост комиссара Африканского союза
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Алжир борется с соседними странами за пост комиссара Африканского союза
pixabay.com/PD  / 

Алжир, 16 июля. Республика намерена забрать пост комиссара по вопросам образования Африканского союза (АС), отведенный для стран северной части континента. Об этом пишет издание Africa Intelligence.

Группа высокого уровня организации, возглавляемая бывшим премьер-министром Камеруна Филемоном Янгом, оставила только одного кандидата на пост комиссара по вопросам образования, науки, технологий и инноваций. Им стал алжирец Мухаммад Белхосин, профессор медицины из Тизи-Узу. Кандидатуры Рабата, Нуакшота и Триполи отклонили после аудита, проведенного мавританским отделением бухгалтерской фирмы PwC.

Однако это не означает, что Мухаммад Белхосин займет должность. Наблюдатели опасаются, что не все в Союзе согласятся с этой кандидатурой, а значит, борьба еще впереди. Ситуация осложняется наличием расхождений во взглядах между Алжиром и членами организации по большому числу вопросов.

В течение последних 17 лет североафриканская страна контролировала самую стратегическую должность в АС — комиссара по вопросам мира и безопасности. В апреле 2021 года дипломат Исмаил Шерги ушел в отставку. Как следствие, у Алжира теперь немало противников среди стран-членов, которые не хотят видеть его гегемонию в принятии решений.

Алжир борется с соседними странами за пост комиссара Африканского союза
wikipedia.org  / U.S. Department of State, Public Domain

Урегулировать назревающий кризис под силу только новому министру иностранных дел Рамтану Ламамре, прозванному «хирургом дипломатии». Ему придется использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы убедить африканских коллег поддержать алжирского кандидата.

 

Еще не потерянные надежды

Марокко и Мавритания никогда не получали поста в Союзе. Их кандидатуры и в этот раз оказались отклонены. Разочарованные страны вполне могут принять ответные меры.

Голосование, как ожидается, состоится в Нджамене во время следующего саммита АС осенью этого года. Мухаммад Белхосин должен набрать 38 голосов, что составляет две трети от общего количества. В противном случае запустят новый процесс отбора.

У Алжира не так много союзников в организации. Республика может рассчитывать на поддержку значительного числа членов Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК), а также Кении и Уганды.

Алжир борется с соседними странами за пост комиссара Африканского союза
wikipedia.org  / Ken Doerr / CC2

В случае провала алжирского кандидата у Мавритании снова появятся шансы на победу. Ставленник Нуакшота Сиди Ульд Салем занимал должность министра образования и официального представителя правительства.

Если Алжир победит в Нджамене, разочарование союзников Марокко резко возрастет. Многие африканские страны установили тесные связи с Рабатом с момента восстановления его членства в Союзе в 2017 году. Таким образом, голосование в Нджамене покажет баланс сил между двумя государствами, соперничающими на континенте из-за Западной Сахары.

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