Алжир борется с соседними странами за пост комиссара Африканского союза

Алжир, 16 июля. Республика намерена забрать пост комиссара по вопросам образования Африканского союза (АС), отведенный для стран северной части континента. Об этом пишет издание Africa Intelligence.

Группа высокого уровня организации, возглавляемая бывшим премьер-министром Камеруна Филемоном Янгом, оставила только одного кандидата на пост комиссара по вопросам образования, науки, технологий и инноваций. Им стал алжирец Мухаммад Белхосин, профессор медицины из Тизи-Узу. Кандидатуры Рабата, Нуакшота и Триполи отклонили после аудита, проведенного мавританским отделением бухгалтерской фирмы PwC.

Однако это не означает, что Мухаммад Белхосин займет должность. Наблюдатели опасаются, что не все в Союзе согласятся с этой кандидатурой, а значит, борьба еще впереди. Ситуация осложняется наличием расхождений во взглядах между Алжиром и членами организации по большому числу вопросов.

В течение последних 17 лет североафриканская страна контролировала самую стратегическую должность в АС — комиссара по вопросам мира и безопасности. В апреле 2021 года дипломат Исмаил Шерги ушел в отставку. Как следствие, у Алжира теперь немало противников среди стран-членов, которые не хотят видеть его гегемонию в принятии решений.

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Урегулировать назревающий кризис под силу только новому министру иностранных дел Рамтану Ламамре, прозванному «хирургом дипломатии». Ему придется использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы убедить африканских коллег поддержать алжирского кандидата.

Еще не потерянные надежды

Марокко и Мавритания никогда не получали поста в Союзе. Их кандидатуры и в этот раз оказались отклонены. Разочарованные страны вполне могут принять ответные меры.

Голосование, как ожидается, состоится в Нджамене во время следующего саммита АС осенью этого года. Мухаммад Белхосин должен набрать 38 голосов, что составляет две трети от общего количества. В противном случае запустят новый процесс отбора.

У Алжира не так много союзников в организации. Республика может рассчитывать на поддержку значительного числа членов Сообщества по вопросам развития юга Африки (САДК), а также Кении и Уганды.

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В случае провала алжирского кандидата у Мавритании снова появятся шансы на победу. Ставленник Нуакшота Сиди Ульд Салем занимал должность министра образования и официального представителя правительства.

Если Алжир победит в Нджамене, разочарование союзников Марокко резко возрастет. Многие африканские страны установили тесные связи с Рабатом с момента восстановления его членства в Союзе в 2017 году. Таким образом, голосование в Нджамене покажет баланс сил между двумя государствами, соперничающими на континенте из-за Западной Сахары.