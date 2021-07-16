Стоматолог развенчал популярный миф о голливудской улыбке

Москва, 16 июля. Ослепительно белая улыбка не является гарантией здоровья зубов, отметила стоматолог Наталья Кадькалова.

Белоснежная улыбка выглядит крайне привлекательно и эстетично. Несмотря на это, цвет зубов не указывает на их здоровье. В последнее время пациенты все меньше обращаются с просьбой сделать им так называемую голливудскую улыбку, рассказала стоматолог.

«Точно так же желтые зубы не говорят о том, что со здоровьем что-то не в порядке», — приводит ее слова «Радио 1».

Кадькалова также рекомендует делать профессиональное ламповое отбеливание не чаще одного раза в год. В противном случае можно серьезно навредить здоровью зубов и истончить их эмаль.

Игнорирование кариеса может привести к возникновению серьезных болезней сердца, предупредила врач-стоматолог Юлия Сивко. Дело в том, что в ротовой полости на фоне патологии зубов развиваются вредоносные бактерии. Они могут попасть в организм, спровоцировать склеивание клеток крови и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.