Жительница Пскова показала, каких необычных животных держит у себя дома

Псков, 16 июля. Ольга Бабкина из Пскова содержит у себя дома более 20 разнообразных животных, среди которых барсуки, еноты и многие другие.

Бабкина делает видеозаметки о своих питомцах и выкладывает их в социальные сети. Подписчики с разных точек планеты иногда покупают эксклюзивные видео с животными, а также перечисляют женщине деньги на корм или новый вольер. Домашний зоопарк состоит из сурикатов, белок, лисов, сов, енотов и сурикатов.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал новое потомство в семействах горных баранов и волков. Новорожденные малыши появились в вольерах с канадскими и арктическими волками.