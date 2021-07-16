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Жительница Пскова показала, каких необычных животных держит у себя дома

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:47
Общество
Жительница Пскова показала, каких необычных животных держит у себя дома
pixabay.com

Псков, 16 июля. Ольга Бабкина из Пскова содержит у себя дома более 20 разнообразных животных, среди которых барсуки, еноты и многие другие.

Бабкина делает видеозаметки о своих питомцах и выкладывает их в социальные сети. Подписчики с разных точек планеты иногда покупают эксклюзивные видео с животными, а также перечисляют женщине деньги на корм или новый вольер. Домашний зоопарк состоит из сурикатов, белок, лисов, сов, енотов и сурикатов.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило показал новое потомство в семействах горных баранов и волков. Новорожденные малыши появились в вольерах с канадскими и арктическими волками.

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