Влюбить заново: психолог назвала секреты, которые помогут вернуть паре пылкие чувства

Состояние влюбленности не сравнить ни с чем другим: дрожащие колени, бешенный ритм сердца, эйфория — все то, что дарит человеку яркие эмоции. С течением времени конфетно-букетный период заканчивается, пылкость проходит, а влюбленность приводит к крепкой любви или грустному расставанию.

Для гармоничных отношений в паре важно подогревать чувства партнеров. Психолог и сексолог Александра Миллер в комментарии ФАН рассказала, как возобновить страсть в уже устоявшихся отношениях.

Первым делом специалист предлагает вспомнить ощущения, которые вы испытывали на первых свиданиях, будучи влюбленными в свою вторую половинку.

«Влюбляясь, человек буквально пульсирует эмоциями: его трясет от предвкушения, потеют ладони, сердце бешено бьется, он чувствует мощный прилив энергии и сосредоточен на любимом. Как это давно было у вас?» — задается вопросом психолог.

По словам сексолога, доверительный отношения и качественный секс, который нравится обоим партнерам, также обеспечит скучающих влюбленных положительными эмоциями.

«Высокий уровень окситоцина, гормона привязанности, повышает качество половой жизни: теплые отношения ведут к гармонии в постели. Получается, что чем лучше вы понимаете свои желания и готовы к диалогу со своим партнером, тем выше шанс, что качественная сексуальная жизнь будет продолжать доставлять вам обоим большую радость», — объясняет она.

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Чтобы возобновить былую страсть, необходимо в первую очередь вернуть в отношения тактильность, а также мысленно вернуться во время начала романтики.

«Это всевозможные объятия, поглаживания, прикосновения и поцелуи. Заметили, что многие пары, находящиеся в браке пять и более лет, практически перестают целоваться в губы? Секс, основанный на чувствах — самый мощный допинг для организма, поэтому первое, что необходимо сделать для того, чтобы вернулась страсть, — наладить контакт и вспомнить, каким вы были человеком, когда ваши отношения только начинались», — пояснила сексолог.

Александра Миллер советует влюбленным не превращать секс в «скучный процесс исполнения супружеского долга». Она уверена, что искру разжечь поможет игра или легкий флирт, который со временем перерастет в нечто большее.

«Влюбленные на первых этапах постоянно проверяют уровень эмоциональных инвестиций друг в друга: доверие, взаимную любовь и остальное по списку. Однако как только человек почувствует, что уверен в любви партнера, страсть начнет угасать. В этом и состоит парадокс. Все так стремятся к тотальной близости, что зачастую из страстной влюбленной пары превращаются в брата и сестру», — считает специалист.

Психолог отмечает, что партнера категорически запрещается превращать в свою боевую подругу, личного психолога или тем более гинеколога. По ее мнению, «в отношениях всегда должна сохраняться определенная вуаль для того, чтобы оставаться интересными друг другу.

«Чтобы партнер хотел познавать вас постоянно, вы должны быть в первую очередь интересны сами себе. Здесь можно вспомнить про еще один важный гормон —дофамин, который отвечает за достижение результата, получение новых знаний и опыта. Получается, если вы прочитаны, как книга, что остается познавать партнеру? Снижается уровень дофамина в крови — привет, супружеская скука. Партнер всегда под рукой, такой родной и удобный, но как чемодан без ручки», — пояснила Миллер.

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Чтобы наладить отношения, которые немного зашли в тупик, специалист рекомендует заняться каким-то совместным делом, которое будет способно сблизить охладевших к друг другу партнеров.

«Оно выступает как фундамент формирования дружбы в паре, а она провоцирует выброс вазопрессина и окситоцина в кровь, таким образом стимулируя страсть. Партнер-единомышленник — это всегда весело и интересно. Не стоит забывать и про семейную терапию. Иногда необходимо третье, нейтральное лицо, которому ваш партнер может сказать то, что никогда не говорил наедине», — призналась Александра Миллер.

Кроме того, психолог отметила, что оживить отношения помогут также новые локации для свиданий, подарки, сюрпризы, совместный отдых или общие занятия экстремальными видами спорта, совместные походы в SPA, положительные разговоры и смех, ролевые игры и использование игрушек в сексе.

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