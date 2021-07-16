Москва, 16 июля. Украине придется продать или передать газотранспортную систему (ГТС) «западным партнерам» после запуска «Северного потока — 2», заявил журналист Валерий Михайлов.

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, и этот факт констатируют и в Берлине, и в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский, который до сих пор пытается остановить строительство почти завершенного проекта, будет вынужден принять решение о продаже или передаче ГТС Украины под внешнее управление, так как это единственный способ спасти страну от очередного провала в экономике.

«Со временем эту продажу/передачу объявят большим успехом, поскольку только она сможет обеспечить необходимые объемы газа для самой Украины», — отметил Валерий Михайлов.

Ранее сообщалось, что Запад не выполнит требования Зеленского о компенсациях за газ. Политолог Сергей Марков объяснил, что никто не хочет платить Украине.