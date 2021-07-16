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Екатерина Шпица восхитила поклонников фигурой на фото в красном купальнике

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:42
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица восхитила поклонников фигурой на фото в красном купальнике
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 июля. Звезда сериала «Топи» Екатерина Шпица порадовала поклонников смелым снимком. Актриса показала фото, на котором предстала в красном бикини.

Знаменитость похвасталась фигурой на новом снимке, опубликованном на ее странице в Instagram. На фото Шпица позирует напротив зеркала, сидя на кровати в ярком лифе и плавках с завышенной талией. Рядом с артисткой можно заметить ноутбук с накладкой в цвет ее бикини.

«Цвет накладки на панель выбирал когда-то сын, не я», — отметила актриса.

Звезда кино и сериалов призналась, что считает подобные цветовые совпадения хорошим знаком. Дни, когда Шпица встречается с таким явлением, проходят для нее удачно. По мнению артистки, совпадения означают, что она находится в правильном месте и делает все верно.

Поклонников звезды кино и сериалов восхитила ее фигура на фото. Подписчики Шпицы оставили множество комплиментов под ее снимком в купальнике.

«Стиль в каждой детали, Катя. Любуюсь вами и теми мелочами, из которых вы строите вашу удивительно красивую реальность»;

«Господи, ну везет же некоторым с таким телосложением!»;

«Какая же вы красивая, хрупкая и утонченная. Прям как фарфоровая статуэтка», — написали пришедшие в восторг поклонники.

Екатерина Шпица не так давно решилась на смену образа. Подписчики сравнили преобразившуюся актрису со школьницей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Шпица восхитила поклонников фигурой на фото в красном купальнике
актриса звезды шпица
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