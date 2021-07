Лесной пожар в Орегоне уничтожил десятки домов, тысячи людей эвакуированы

Портленд, 17 июля. В штате Орегон продолжает бушевать крупнейший в США лесной пожар, который был вызван аномально жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе.

На данный момент площадь огня составляет около тысячи квадратных километров, что превышает размеры Нью-Йорка. Пожарные расчеты не могут справиться со стихией и были вынуждены отойти на безопасное расстояние. По заявлениям представителей пожарных, огненный фронт продолжает распространяться со скоростью до 6 км/день, чему способствует жаркая и сухая погода, а также ветер, создаваемый пламенем.

The fast-moving Bootleg Fire in southern Oregon has scorched an area thousands of acres larger than New York City — prompting new evacuations and increasing concerns over thinning resources as the state enters the highest level of wildfire preparedness. https://t.co/ESxRqEDCsN — The Seattle Times (@seattletimes) July 17, 2021

«Мы, вероятно, продолжим наблюдать рост пожара на протяжении многих миль. Мы продолжаем добавлять тысячи акров в день, и есть потенциал для ежедневного продвижения (огня) на 3-4 мили», — заявляет официальный представитель пожарной охраны Холли Крейк.

Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов. Из зоны стихийного бедствия уже было эвакуировано более двух тысяч человек, рассматривается возможность эвакуации еще восьми тысяч.

#BootlegFire new video of USFS doing a night burn. This sits at 241,496 acres with 7% containment. Crews coming from all over the country to fight this one. Thank you for your work! pic.twitter.com/gf91VsSrgc — Dylan Taylor Brown (@dylantbrown) July 17, 2021

В последние дни пожарные фиксируют возникновение над зоной пожара горячих облаков из дыма и пепла. Они достигают высоты до 10 километров и видны за сотни километров. Специалисты считают, что если формирование этих облаков продолжится, то это может привести к еще более масштабным последствиям, в частности, — к формированию огненных смерчей и мощных ветров, что ускорит распространение огня.

New post (Bootleg Fire largest wildfire in the US, is growing at 1,000 acres every hour with giant fire clouds) has been published on UFO World News - https://t.co/fA9NyIGdI6 pic.twitter.com/CpqzcPFjoi — UFO World News (@ufoworldnews) July 17, 2021

В настоящее время на западе США наблюдается в общей сложности до 70 лесных пожаров, затрагивающих более 4 тысяч квадратных километров.