Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 11:27
11:26
Происшествия
ФАН установил личность разбившегося на дельтаплане под Белгородом мужчины
11:26
Общество
Власти Белоруссии изменили правила пересечения границы на фоне пандемии
11:26
Олимпиада-2020 в Токио
COVID-19 выявили у 15 человек, связанных с организацией ОИ в Токио
11:24
Общество
Места есть, нет желания ехать: в Перми пока не могут исполнить пожелания всех мам
11:23
Общество
Выходишь в город, а города нет: Журавлев призвал установить связь власти и бизнеса
11:23
Евро 2020
Победителей Евро-2020 наградили орденами
11:20
Происшествия
Сотрудники МЧС спасли семь человек из горящего дома в Орске
11:18
Происшествия
Посетитель мечети ударил полицейского по лицу в Москве
11:17
Шоу-бизнес
Бритни Спирс в образе горничной пожаловалась на прислугу
11:15
Происшествия
При крушении дельтаплана под Белгородом погиб один человек
Все новости

Лесной пожар в Орегоне уничтожил десятки домов, тысячи людей эвакуированы
Весь мир
Лесной пожар в Орегоне уничтожил десятки домов, тысячи людей эвакуированы
Global Look Press  /  National Wildfire Coordinating G / Keystone Press Agency

Портленд, 17 июля. В штате Орегон продолжает бушевать крупнейший в США лесной пожар, который был вызван аномально жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе.

На данный момент площадь огня составляет около тысячи квадратных километров, что превышает размеры Нью-Йорка. Пожарные расчеты не могут справиться со стихией и были вынуждены отойти на безопасное расстояние. По заявлениям представителей пожарных, огненный фронт продолжает распространяться со скоростью до 6 км/день, чему способствует жаркая и сухая погода, а также ветер, создаваемый пламенем.

«Мы, вероятно, продолжим наблюдать рост пожара на протяжении многих миль. Мы продолжаем добавлять тысячи акров в день, и есть потенциал для ежедневного продвижения (огня) на 3-4 мили», — заявляет официальный представитель пожарной охраны Холли Крейк.

Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов. Из зоны стихийного бедствия уже было эвакуировано более двух тысяч человек, рассматривается возможность эвакуации еще восьми тысяч.

В последние дни пожарные фиксируют возникновение над зоной пожара горячих облаков из дыма и пепла. Они достигают высоты до 10 километров и видны за сотни километров. Специалисты считают, что если формирование этих облаков продолжится, то это может привести к еще более масштабным последствиям, в частности, — к формированию огненных смерчей и мощных ветров, что ускорит распространение огня.

В настоящее время на западе США наблюдается в общей сложности до 70 лесных пожаров, затрагивающих более 4 тысяч квадратных километров.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Лесной пожар в Орегоне уничтожил десятки домов, тысячи людей эвакуированы
сша пожар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru