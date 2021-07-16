Девочка из Новороссийска зарабатывает на лечение вязанием пледов

Подросток из Новороссийска Ирина Садовская с редкой генетической аномалией — синдромом Гольденхара — оплачивает свое лечение, изготавливая пледы на продажу. У 12-летней девочки не развились челюсть, ухо и нарушен рост зубов.

Мама Ирины Анастасия Садовская, несмотря на заявления врачей, что ребенок с такой патологией долго не проживет, от дочери не отказалась и приложила все усилия для реабилитации девочки.

«Когда Ире было 10 лет, она предложила вязать пледы и вырученные средства откладывать на предстоящие поездки и расходы на лечение. Нам таких средств очень много было нужно — затратно все было. Мы наблюдаемся со своей проблемой в Москве, и там профессора — постоянно нужно в Москву ездить», — рассказала мама Ирины.

За время лечения Ирине установили новый челюстной сустав. Ближайшая операция, необходимая подростку, пройдет по квоте, предоставленной государством. Однако оплатить последующее ортодонтологическое лечение возможности у семьи нет. Ирина решила внести свой вклад и научилась технике плетения руками из пряжи. Девочка начала активно вязать пледы и выставлять их на продажу.

«Мы с мамой начали распространять в Instagram то, что мы занимаемся пледиками. Первое время только на подарки делали близким и родственникам, а потом нас прорекламировали, и мы начали производство», — поделилась Ира.

По словам Анастасии Садовской, выручка от продажи помогает семье оплачивать лечение. Заказов много, некоторые люди покупают сразу несколько изделий.

Несмотря на все трудности, Ира продолжает жить обычной жизнью подростка: посещает школу, занимается танцами и мечтает стать фотографом или психологом.