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На Черном море испытали плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Общество
На Черном море испытали плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Легкий плавающий танк под названием «Спрут-СДМ1» успешно прошел первый этап государственных испытаний в акватории Черного моря.

Машина с легкостью въезжает в море, демонстрируя свои водоходные качества, а также производит серию выстрелов из 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25.

Танк произведен холдингом «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Теперь ему предстоит второй этап испытаний. Танк должен будет доказать эффективность работы пушки как в условиях штиля на море, так и во время волнения до трех баллов.

По словам разработчиков, «Спрут-СДМ1» соответствует танку Т-90МС по огневой мощи. Помимо прочего, машина может использоваться в разведке, работе рейдовых и передовых отрядов, форсировании водных преград, контроле территории, а также во время проведения морских десантных операций.

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