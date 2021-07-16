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Дай уже в морду: Иосиф Пригожин отреагировал на клип Покровского, посвященный Билану
Шоу-бизнес
Дай уже в морду: Иосиф Пригожин отреагировал на клип Покровского, посвященный Билану
Global Look Press  /  Vadim Tarakanov / Anatoly Lomokhov

Продюсер Иосиф Пригожин всегда относился к Максиму Покровскому с симпатией, но тенденция последнего времени его пугает. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам муж певицы Валерии.

Собеседник прокомментировал новость о том, что лидер группы «Ногу свело» выпустил нецензурную песню, посвященную конфликту артиста с певцом Димой Биланом.

«Я думаю, это все хайп. Как он там сказал (в видеообращении к Билану. — Прим. ФАН) : «Я говорю вежливо и аккуратно», а орал как резаный. Для кого? Если ты хочешь человеку что-то сказать или в морду дать, дай уже! А это для меня несерьезный подход. Как это влияет на ситуацию? Непонятно», — сообщил продюсер.

Иосиф Пригожин также отметил, что не видит оснований для того, чтобы можно было предъявлять Билану какие-либо претензии.

«Дело все в том, что за любые проведенные мероприятия несет ответственность не только артист, но и организаторы. Я не могу понять, почему Билан должен был отказаться от концерта, если ему на тот момент разрешили. Так можно придраться ко всем мероприятиям, фестивалям. Начиная с «Алых парусов». Тогда это не было запрещено, он и проводил концерт. Разве есть статистика, что после концерта Билана кто-то заболел? Вот и все, какие вопросы?!» — пояснил собеседник.

Дай уже в морду: Иосиф Пригожин отреагировал на клип Покровского, посвященный Билану
Global Look Press  / Pavel Kashaev

В завершение он добавил, что все чаще стал замечать различные странности в поступках музыканта.

«Сейчас он уцепился за ниточку и устроил хайп. Мы знаем случай, когда года два назад мы платили деньги за выступление в парке Горького, а он [Покровский] потом переобувался и уходил на другую сторону. У меня всегда симпатичное отношение к нему было, но тенденция последнего времени вызывает опасения», — подытожил муж певицы Валерии.

Ранее в беседе с ФАН артист Никита Джигурда отреагировал на скандальное заявление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева о поклонниках Николая Баскова и Аллы Пугачевой. По словам собеседника, двух звезд российской эстрады нельзя ставить в один ряд и называть любовь к ним дурным вкусом.

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