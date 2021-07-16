Почему женщины Саудовской Аравии зарабатывают меньше мужчин

Комитет содружества и развития Министерства иностранных дел Великобритании в своем отчете правительству за 2020 год положительно оценил реформы Эр-Рияда, открывающие новые возможности для женщин в стране. Однако даже старт благоприятных инициатив пока оставляет превосходство за мужчинами.

Несмотря на принятый руководством Саудовской Аравии «Комплексный план по ликвидации дискриминации и гендерному равенству до 2025 года», государству безусловно предстоит еще многое сделать.

Различия доходов

Оценивая итоги минувшего 2020 года на рынке труда Королевства, явно выделяется разница в заработной плате мужчин и женщин при условии одинакового уровня образования:

Доктор: мужчины — 35 623 саудовских риала, женщины — 25 676 риалов;

Магистр: мужчины — 20 432 риала, женщины — 12 481 риал;

Бакалавр: мужчины — 13 744 риала, женщины — 9262 риала;

Без высшего образования: мужчины — 5378 риалов, женщины — 4325 риалов.

При этом и осуществляемый раздельно учебный процесс строится по-разному. К мужчинам в этом случае предъявляют меньшие требования. При поступлении в университеты им необходимо сдавать лишь один экзамен, в то время как женщинам — два.

In Saudi Arabia not only men and women go to separate schools segregated by gender, study different topics, men have less grades requirements...



But also when applying for universities, men are required to take one test, while women are required to take 2 different extra tests. pic.twitter.com/5VVON1cBYh — Meriam Al Sultan سا(حرة) (@AlSultan_Meriam) July 11, 2021

Различия в период кризиса

Расхождения в доходах стали сильнее чувствоваться с началом пандемии COVID-19. Еще в конце 2019 года средняя зарплата саудовцев, работающих в частном секторе, выросла на 4,1 % — до 8300 риалов, в то время как средний оклад женщин снизился на 0,4 % — до 5313 риалов.

В 2020 году локдаун заставил предприятия массово переходить на удаленный режим работы. Многие пошли на сокращение штата, из-за чего граждане столкнулись с увольнениями. И женщины в этой ситуации вновь оказались в более незащищенном положении.

Saudi Arabia: Gender pay gap widens in 2020 - https://t.co/0efw0OurWW — Argyll Scott (@ArgyllScott) January 28, 2021

Большинство из них задействованы в сферах общественных и социальных услуг, образования, библиотечного дела, педагогики и административной поддержки. Эти области оказались в числе наиболее уязвимых в условиях вынужденного закрытия учреждений или сокращения их рабочего времени.

При этом женщины составляют 90% младшего медперсонала, по большей части занимая должности медсестер. С наплывом заболевших они оказались в зоне максимального риска.

Неприятные перспективы

Разница в величине доходов может еще более обостриться в том случае, если власти пойдут на повышение пенсионного возраста в государстве. В настоящий момент правительство всерьез рассматривает этот вопрос в связи с предполагаемым актуарным разрывом в 800 млрд риалов в пенсионном фонде Королевства.

Кроме этого, Эр-Рияд может потребовать от сотрудников вносить в Общую организацию социального страхования больший процент от заработной платы. И тогда женщины станут первыми, кто почувствует на себе последствия этого решения.

Федеральное агентство новостей /

Инициативы наследного принца

Эр-Рияд тем не менее официально внес вопросы достижения гендерного равенства в национальную программу развития государства Vision 2030, принятую по инициативе наследного принца Королевства Мухаммада бин Салмана.

Среди новых законодательных предложений кронпринца, заявившего, что действующая конституция страны не отвечает запросам современного общества, есть и регулирующие права женщин.

Например, внесены корректировки в закон о личном статусе, защищающие права несовершеннолетних девочек и регулирующие минимальный возраст вступления в брак. Также были приняты новые правила, в которых при заключении брачных контрактов должна учитываться воля обоих супругов.

Федеральное агентство новостей /

В том числе Vision 2030 подразумевает и расширение возможностей труда. В рамках этой инициативы с февраля 2021 года Эр-Рияд позволил женщинам служить в армии. Для них была открыта перспектива попасть в подразделения ПВО, ракетные войска стратегического назначения, ВМС и медицинские службы ВС.

При условии данного разрешения все же существуют некоторые ограничения: дамы могут получить звание солдата, младшего капрала, капрала, сержанта и штаб-сержанта. Однако этим их возможности карьерного роста в армии пока ограничиваются.

#Saudi Arabia’s Ministry of Defense announces that men and women in the Kingdom can now apply for positions in the military through their unified admission portal.https://t.co/OVNBHzcK64 pic.twitter.com/naNU346fZ7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 21, 2021

Путь к инклюзии

Тем не менее, несмотря на неравные условия труда, женщины Саудовской Аравии активно включаются в работу. Так, за последние четыре года число сотрудниц в области IT-сектора удвоилось.

#SaudiArabia’s public sector proudly enforces #EqualPay for men and women. Studies have shown women have more than doubled in presence within the #IT sector over the past four years. ???? #EqualPayDay pic.twitter.com/g8QqZ2UGD4 — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) March 24, 2021

При этом, впрочем, в научно-технических, инженерных и математических профессиях (STEM) женщины все еще остаются меньшинством.

Однако в сравнении с ситуацией в других государствах региона Саудовская Аравия является лидером по показателям инклюзивности рабочей среды, которая становится все более сбалансированной в гендерном плане.

Проблема различий в заработной плате остается актуальной, как и установленный карьерный потолок. Базирующемуся на патриархальных исламских традициях государству будет сложно отказаться от этих ограничений, так что нет оснований полагать, что даже к 2030 году Королевство достигнет полного равенства полов.