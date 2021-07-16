Минстрой ждет от рынка недвижимости стабилизации цен

Москва, 16 июля. Снижение спроса на жилье отмечено в июле 2021 года. Об этом заявил заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Однако, чтобы цены на жилую недвижимость стабилизировались, по словам чиновника, необходим баланс между спросом и предложением. Он считает, что, поскольку это рынок, влезать в его регулирование приказными методами с федерального или другого уровня не нужно, сообщает ТАСС.

«Но мы должны оптимизировать затраты — за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры», — очертил границы властных мер регулирования Стасишин.

По данным аналитиков федерального портала «Мир квартир», с начала текущего года стоимость новостроек в России увеличилась на 12,6%, с 70,7 тыс. рублей до 79,6 тыс. рублей. Наиболее интенсивно новые квартиры дорожали в июне, последнем месяце действия старых условий по льготной ипотеке.

О повышении цен на недвижимость в Москве рассказал вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. Первая половина года, по его словам, отмечена повышением стоимости жилья как на столичном, так и на российском рынке.