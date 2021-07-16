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Встречавшаяся с НЛО Катя Лель удивила фанатов новым откровением
Шоу-бизнес
Встречавшаяся с НЛО Катя Лель удивила фанатов новым откровением
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 16 июля. Певица Катя Лель призналась, что ее терзает тревога, ведь в мире приходит полное безумие. Исполнительница призвала помочь свету и посылать в космос «высокие вибрации».

Артистка отправилась вместе с семьей на отдых в Адыгею. Звезда проходит омолаживающие процедуры в местном санатории. Катя Лель уже посетила несколько сеансов баночного массажа, который назвала «просто фанатическим». Судя по последнему посту исполнительницы в Instagram-аккаунте, она максимально расслабилась и смогла вновь связаться с космическими силами.

Певица записала для своих подписчиков видео, в котором рассказала о новом откровении. По признаю Лель, в последнее время наш мир погрузился в полное безумие. Она уверена, что спасти Землю и все человечество помогут положительные эмоции. Артистка призвала фанатов «удерживать высокие вибрации», чтобы не дать таинственным «им» разобщить людей. Однако о каких злодеях говорит Катя Лель, непонятно.

В 2019 году исполнительница хита «Мой мармеладный» ошарашила фанатов признанием, что в юности ее похитили инопланетяне. После этого над звездой начали откровенно потешаться. Несмотря на хейт, Катя Лель не сдается и активно рассказывает об НЛО и скором инопланетном вторжении. Недавно она предсказала, что инопланетяне появятся на Земле уже к 2030 году.

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