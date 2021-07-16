Глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом

Донецк, 16 июля. Взрыв прогремел в Донецке. Специалисты провели расследование и сделали вывод, что инцидент не был случайностью.

ЧП произошло в Буденновском районе Донецка. Там взорвалась газовая турбина.

По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, совершен террористический акт, это намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины.

Специалисты обещают восстановить поврежденный в результате взрыва газопровод в течение суток. Сотни домов остаются без газа.

Мощный взрыв газа произошел в котельной под Москвой. В результате происшествия в здании выбило множество стекол, поврежден фасад.