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Глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:14
Происшествия
Глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
69.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области

Донецк, 16 июля. Взрыв прогремел в Донецке. Специалисты провели расследование и сделали вывод, что инцидент не был случайностью.

ЧП произошло в Буденновском районе Донецка. Там взорвалась газовая турбина.

По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, совершен террористический акт, это намеренная диверсия со стороны вооруженных формирований Украины.

Специалисты обещают восстановить поврежденный в результате взрыва газопровод в течение суток. Сотни домов остаются без газа.

Мощный взрыв газа произошел в котельной под Москвой. В результате происшествия в здании выбило множество стекол, поврежден фасад.

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