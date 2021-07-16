Россия и Китай требуют упразднить должность Высокого представителя в Боснии и Герцеговине

Россия и Китай направили членам Совета Безопасности ООН проект резолюции, согласно которой Высокий международный представитель в Боснии и Герцеговине немедленно лишается полномочий по контролю выполнения мирного соглашения от 1995 года. Подписанный в Дейтоне документ положил конец войне в государстве.

Согласно опубликованной информации, в проекте резолюции говорится о том, что в нынешней ситуации в БиГ между сторонами прошлого конфликта «достигнут значительный прогресс». А значит, полномочия по осуществлению Дейтонского мирного соглашения, предоставленные Высокому представителю на конференции 1997 года, больше не нужны.

В проекте также говорится, что назначение Высокого представителя Кристиана Шмидта из Германии будет осуществлено сроком до 31 июля 2022 года, когда офис Высокого представителя в Сараево должен быть закрыт.

Послы в Руководящем органе Совета по выполнению Мирного соглашения — международного органа, руководившего мирным процессом в БиГ, — 27 мая официально назначили Шмидта следующим Высоким представителем. Россия и Китай выступили тогда против как назначения этого чиновника, так и продления существования данного мандата в целом. Основной причиной было названо несоблюдение необходимых в этом случае процедур. А именно — одобрение кандидата как боснийской стороной, так и Совбезом ООН. Однако не исключено, что в сложившейся ситуации был найден компромисс.

Шмидт должен занять должность 1 августа, после ухода в отставку Валентина Инцко. Он подал прошение об этом 27 мая, чем завершил свою 12-летнюю деятельность на посту.

Формально в обязанности Высокого представителя от международного сообщества входят такие вопросы, как определение места и времени совместных заседаний органов власти Боснии и Герцеговины и порядка председательства на них. В случаях, если стороны не придут к соглашению, им выносится временное решение, обязательное для исполнения всеми органами власти БиГ. Также представитель наделен правом снимать с должности любое должностное лицо, а также запрещать любому кандидату участие в выборах и занятие любой выборной должности и поста в политических партиях.

Верховные представители этим активно пользовались. В 1997-1998 годах Карлос Вестендорп самостоятельно утвердил собственный дизайн герба и флага Боснии и Герцеговины, а также закон о гражданстве Боснии и Герцеговины. А весной 1999 года своим решением снял с должности избранного президента Республики Сербской Николу Поплашена.

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах позицию России и Китая прокомментировала президент Республики Сербской Желька Цвиянович.

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Лидер Республики Сербской подчеркнула, что предложенная Россией и Китаем резолюция — конструктивный шаг, который мог бы наконец решить проблему ненужного международного представителя, который, помимо того что дорого обходится государству, нависает «темной тучей» над демократически избранными институтами.

«Его существование — это издевательство над демократией и суверенитетом страны. Особенно проблематично то, что Высокие представители выходили за пределы полномочий, которые прописаны в Дейтонском соглашении, навязывали законы, изменяли Конституцию и удаляли демократически избранных представителей народа с политической сцены. Высокие представители были самыми крупными нарушителями прав человека в БиГ. Чаще всего они были пропагандистами боснийской политической программы и работали против интересов двух других народов — сербов и хорватов. Это предложение должно помочь выйти из девиантной эпохи существования таких международных представителей, которые принесли БиГ больше для вреда, чем пользы. Именно из-за лоббистского подхода в пользу только одного из трех составляющих народов институт Высокого представителя давно утратил авторитет. Предложение России и Китая могло бы положить этому конец и дать жителям БиГ возможность, наконец, самим достигать договоренностей, а не полагаться на не заслуживающих доверия наставников», — подчеркнула Цвиянович.

Лидер партии «Объединенная Сербская» Ненад Стевандич заявил, что европейцы в Боснии и Герцеговине полностью пренебрегли демократическими процессами в пользу геополитического разделения влияния в самой Боснии и Герцеговине между США и ЕС. Это привело к политическим кризисам и лишению основных прав многих людей, что было почти подтверждено европейскими судами десятилетие спустя.

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«Когда мир был полностью установлен и когда они насильственно создали политическую среду, а западные лидеры продолжили геополитическую линию предполагаемой защиты от российского или китайского влияния посредством проекта «Один пояс, один путь», они полностью пренебрегли политикой экономического восстановления и развития. И даже зашли так далеко, что по существу уничтожили отечественные бренды и компании, и защищали только права и привилегии европейских компаний, которые подчинили себе неоколониальный рынок. Народы Боснии и Герцеговины были разделены, они обещали боснийцам поддержку против Республики Сербской, а хорватам ложную надежду на равенство. Поскольку боснийцы ничего не получили, кризис повторился. В то время глобальных потрясений монополярный мир утратил свое значение и влияние Китая и России стало бесспорным. Но для многих оно стало невыносимым, потому что оно из военно-политического перешло в сферу экономических отношений и развития, а также крупных инвестиций в инфраструктуру и энергетику, которыми европейцы не занимались. В конце концов все закончилось болезненным пробуждением, когда Россия и Китай провели для Запада урок демократии, приняв новую резолюцию, которая бросает вызов «султанской» абсолютной власти Верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Которую они парадоксальным образом утвердили и теперь придерживаются», — завершил Стевандич.

Академик Витомир Попович, профессор Юридического факультета Университета Баня-Луки, имеет схожее видение с предыдущими спикерами. По мнению профессора, данная резолюция — большой прорыв в сложившейся ситуации и самое значимое событие за последние 20 лет.

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«Последние 30 лет, когда абсолютное доминирование США было на пике в процессе создания нового мирового порядка, к ним присоединилась и Германия, которая продолжила играть главную роль в Европе, а также и Великобритания. Россия и Китай не представляли тогда особого авторитета в мире. Сейчас же ситуация изменилась кардинально, это государства-сверхдержавы, и уже они диктуют многим свои условия. Запад мало что может сделать в этой ситуации. Что касается Высокого представителя, то все видят, что он является институтом той старой эпохи, которая уже завершена, а эти чиновники принесли БиГ больше вреда», — подчеркнул Попович.

Профессор права считает, что в случае с БиГ речь идет об исполнении обязательств, которые происходят из соглашения о стабилизации и присоединении к ЕС. Высокий представитель призван следить за выполнением демократических стандартов, и он влияет на строительство юридической и экономической системы как РС, таки Федерации Боснии и Герцеговины.