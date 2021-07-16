Путин до 1 августа ждет отчет о выделении денег транспорт

Москва, 16 июля. Правительство РФ до 1 августа 2021 года должно представить доклад о выделении дополнительных средств на ремонт дорог и развитие общественного транспорта.

Соответствующее поручение указано в списке, опубликованном на сайте Кремля. Речь идет о направлении 50 млрд рублей на мероприятия по развитию и модернизации общественного транспорта. Также речь идет о средствах в размере 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения.

Также среди поручений кабмину — проработка мер, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в том числе поддержка индивидуального строительства.

В рамках федерального проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств» РФ займется развитием автоматизированного авто-, железнодорожного, водного и воздушного видов транспорта. На эти цели планируется направить 839 млрд рублей, из которых более 490 млрд рублей — из бюджетных средств.