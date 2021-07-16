Руслан Осташко пресек шутки о газопроводе «Северный поток — 2»

Москва, 16 июля. Гости передачи «Время покажет» обсудили встречу президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также поговорили о проекте «Северный поток — 2».

В студии речь зашла о том, что Украина пытается шантажировать Европу и Россию, боясь потерять статус страны-транзитера после завершения строительства «СП-2».

В ходе дискуссии руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» возмутился, что швейцарские СМИ опубликовали вброс об «угрозе военной безопасности Европы» из-за газопровода.

«Что мы будем, какие ракеты поставлять (по «СП-2» — Прим. ред.)?», — выразил недоумение Руслан Осташко.

Гости передачи сразу вспомнили анекдот о том, что ракета может пройти в трубу газопровода, но веселье мгновенно прервал ведущий.

«Нет, давайте серьезно. Без анекдотов», — осек Осташко.

Участники дискуссии ответили, что отключение поставки газа в Европу может расцениваться как военное действие в случае политического кризиса. Политолог Александр Клюкин добавил, что Россия никогда не нарушала свои обязанности по транзиту газа.

Ранее сообщалось, что Киев не вошел в итоговую декларацию Берлина и Вашингтона, так как США и ФРГ не знают, как им поступить с Украиной.