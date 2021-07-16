Опубликован русскоязычный трейлер драмы «После. Глава 3»

Лос-Анджелес, 16 июля. Русскоязычный трейлер фильма «После. Глава 3» появился в Сети. В ролике главные герои драмы переживают кризис отношений.

Серия фильмов «После» является экранизацией книг писательницы Анны Тодд. Произведения рассказывают о прилежной студентке Тессе, которая знакомится с бунтарем Хардином и влюбляется в него.

Судя по трейлеру, в новой ленте паре предстоит пройти проверку отношений на прочность. Героине нужно сделать непростой выбор — устроиться на работу мечты или уехать с избранником в Лондон. Кроме того, Хардин начинает подозревать возлюбленную в связи с другим.

Ранее в Сети появился трейлер второго сезона сериала «Современная любовь». В продолжении сыграли Кит Харрингтон и Люси Бойнтон.