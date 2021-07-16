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Олимпийские игры в Токио откроет император Японии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 20:17
Спорт
Олимпийские игры в Токио откроет император Японии
Global Look Press  /  PPE/face to face

Токио, 16 июля. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля, император Нарухито почтит своим присутствием торжественную церемонию.

Император Нарухито и его семья не планирует смотреть все соревнования в рамках Олимпиады. Перед церемонией открытия прорабатывается вопрос, что именно японский лидер скажет спортсменам, сообщает телеканал NHK. Из-за пандемии коронавируса в этом году решили Игры проводить без зрителей.

Наблюдать за проведением всех соревнований в офлайн формате будут только члены делегаций, представители государств и спонсоры. Для болельщиков будут организованы трансляции. Однако на некоторые спортивные мероприятия местные жители все же смогут попасть.

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