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В Польше предрекли полный крах оборонно-промышленного комплекса Украины
Армия
В Польше предрекли полный крах оборонно-промышленного комплекса Украины
ukroboronprom.com.ua

Варшава, 16 июля. Попытка Киева реформировать концерн «Укроборонпром» приведет к полному краху оборонно-промышленного комплекса Украины. К такому выводу пришли читатели польского издания Defence24.

Ранее Верховная рада приняла закон, который запускает процесс реформирования «Укроборонпрома». Входящие в состав государственного концерна предприятия будут преобразованы в акционерные общества с новым типом корпоративного управления. В итоге, на Украине появятся девять компаний, шесть из которых станут частью холдинга «Оборонные системы Украины», а остальные три — холдинга «Аэрокосмические системы», передает iReactor.

Польское издание Defence24 посвятило статью стартовавшей реформе «Укроборонпрома», которая вызвала бурную реакцию со стороны читателей. По их мнению, действия Киева приведут к полнейшему упадку военной промышленности Украины.

«Какие мировые державы заинтересованы этим оборудованием? И сколько контрактов заключили в последнее время? Даже Киев понимает, что это окончательный упадок украинской военной промышленности», — пишет один из читателей.

Некоторые пользователи выразили уверенность, что подобные эксперименты могут привести к печальным последствиям, в результате чего Украина может потерять часть своих территорий.

«С таким потенциалом Украина опять рискует потерять кусок страны», — отметил Dr.

Ранее стало известно, что Верховная рада приняла законопроект, который предполагает увеличение численности Вооруженных сил Украины. Документ позволит Киеву увеличить численность ВСУ на 11 тысяч военнослужащих.

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украина польша укроборонпром
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