Бойцы ВСУ обстреляли из гранатомета село Желобок в ЛНР

Луганск, 16 июля. Подразделения ВСУ обстреляли из гранатомета село Желобок. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно информации, 16 июля бойцы Вооруженных сил Украины с позиций в районе населенного пункта Причепиловка открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по селу Желобок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее подразделения ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Украинская сторона, как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, вела огонь из 120-миллиметровых гранатометов по населенным пунктам Желобок, Калиново и Логвиново.