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Сергей Шнуров отказался скорбеть о смерти Мамонова в новом стихотворении
Общество
Сергей Шнуров отказался скорбеть о смерти Мамонова в новом стихотворении
Невские Новости  /  Владислав Азнауров

Москва, 16 июля. Лидер группы «Ленинград» и поэт Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, которое он посвятил смерти основателя «Звуков Му» и актера Петра Мамонова.

Новое произведение музыкант традиционно выложил в Instagram. В стихотворении рассказывается, как СМИ и блогеры «питаются» новостью об уходе артиста из жизни.

«Вдруг забурлило — при смерти Мамонов. Ну, слава богу, есть писать о ком», — отметил Шнуров.

Лидер «Ленинграда» отказался скорбеть о смерти музыканта и подчеркнул, что он не гуманист. По словам Шнура, он не стал публично горевать даже после ухода из жизни худрука «Ералаша» Бориса Грачевского.

Музыкант также упомянул в стихотворении певицу МакSим, которая лежит в коме. Солист «Ленинграда» отметил, что все ждут ее смерти, чтобы «стряпать некрологи».

Петр Мамонов скончался в 70 лет от последствий коронавируса, напоминает «Культуромания». Церемония прощания с актером пройдет 17 июля. Во время траурного мероприятия тело музыканта будет лежать в стеклянном гробу.

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шнуров макsим мамонов
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