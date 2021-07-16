Посуда, мебель, предметы интерьера, бытовая техника, автомобили, украшения — многое из того, что нас окружает и без чего мы не представляем повседневной жизни, сделано из металла. В современном мире различные виды металлов находятся в числе самых востребованных материалов, а добыча сырья и производство готовой продукции из этих соединений становятся все более наукоемкими. Над выпуском металлоконструкций для машиностроения, строительства, здравоохранения, нефтегазового сектора и других сфер деятельности человека ежедневно работают металлурги. Вот почему от благополучия металлургии — одной из самых значимых отраслей экономики нашей страны ­­— во многом зависят комфорт, здоровье и финансовое процветание граждан.

Безусловно, у работников этой отрасли тоже существует свой праздник — День металлурга, дающий возможность на государственном уровне почтить представителей этой нелегкой профессии и еще раз подчеркнуть всю ее важность. Этот день входит в официальный перечень праздничных календарных дат и ежегодно отмечается в третье воскресенье июля: таким образом, в нынешнем 2021 году торжества выпадают на 18 июля. Помимо России, День металлурга считается государственным праздником на Украине, в Белоруссии, Казахстане, и других странах.

Откуда берет начало День металлурга

Праздник появился еще в советские времена, он был учрежден в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, датируемым сентябрем 1957 года. Во многом возникновению праздничной даты способствовал неоценимый вклад представителей этой профессии в победу в Великой Отечественной войне. Именно они, как поется в знаменитой песне «День Победы» Владимира Харитонова, «не смыкали очей у мартеновских печей», производили танки, оружие. Не менее активное участие принимали металлурги и в послевоенном восстановлении страны. Не случайно и после распада Союза праздник не исчез из календаря и в нынешнем году официально празднуется уже в 64-й раз. Продолжают официально чествовать металлургов и в странах СНГ: так, в Украине праздничная дата учреждена в 1993 году, в Беларуси — в 1998-м, а в Казахстане — в 2003-м.

Федеральное агентство новостей /

Для кого учрежден праздник

Праздник металлургов отмечают все те, чья трудовая деятельность прямо или косвенно связана с этой отраслью. Первым делом это работники металлургических предприятий и горно-обогатительных комплексов. Помимо горняков, прокатчиков, трубопрокатчиков, литейщиков и других специалистов, праздничную дату чтут студенты и преподаватели профильных учебных заведений. И, безусловно, праздник считают своим родственники, близкие и друзья металлургов.

Традиции, связанные с Днем металлурга

Профессиональный праздник работников металлургической отрасли распространен по всей России, и особенно в крупных промышленных центрах — таких как Череповец, Магнитогорск, Липецк, Челябинск и другие города. В них торжественные мероприятия, организованные по случаю праздника, приобретают масштабы празднования дня города: праздничные парады, спортивные состязания, конкурсы, фестивали, выставки и мастер-классы проходят с раннего утра и до позднего вечера, а иногда переносятся и на следующие дни. Лучшим представителям профессии вручают памятные награды, подарки и звания «Заслуженный металлург РФ», на ТВ и радио транслируют передачи, посвященные истории и развитию отрасли, крупные металлургические предприятия проводят экскурсии и дни открытых дверей, а первые лица страны и крупных компаний рассказывают о достижениях и проблемах в этой сфере экономики. На заводах даже существует интересная традиция — торжественно запускать и вводить в эксплуатацию в День металлурга новое оборудование и производственные участки.

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Что подарить работнику металлургической сферы

Сувенир с памятной надписью. Индивидуальной именной гравировкой можно украсить как недорогую зажигалку или брелок, так и, скажем, карманный набор инструментов;

«Слиток» из шоколада. Этот оригинальный продукт станет отличным тематическим сувениром для металлурга-сладкоежки;

Шуточный «орден». Эта награда хоть и бутафорская, но может послужить неплохим презентом, символизирующим ваше уважение виновнику торжества;

Подарочный сертификат. Он может распространяться на множество направлений, от техобслуживания автомобиля до приобретения спортивных товаров.

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