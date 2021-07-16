Минпросвещения России назвало незаменимыми очные уроки в школе

Москва, 16 июля. Онлайн-занятия никогда не заменят очных уроков в школе. Таким мнением поделились в Министерстве просвещения России.

Занятия в удаленном формате начали практиковать в российских школах с наступлением пандемии коронавируса. Однако онлайн-уроки не смогут заменить очных занятий, заявили в Минпросвещения России.

Справиться с распространением COVID-19 поможет массовая вакцинация, которая стартовала во всех регионах РФ в январе текущего года. Министр просвещения Сергей Кравцов порекомендовал учителям сделать прививку, чтобы к осени среди педагогического состава сформировался коллективный иммунитет.