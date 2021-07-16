Цены на бензин в России выросли почти на 30% с декабря прошлого года

Москва, 16 июля. Рост биржевых цен на бензин в период с середины декабря 2020 года достиг почти 30%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, по итогам торгов 16 июля стоимость марки Аи-92 составила 55 997 рублей за тонну. В сравнении с 21 июня показатель прибавил 3,7%, с середины декабря 2020 года прирост составил 27,5%. На данный момент цена на данное топливо является абсолютным историческим максимумом на торговой площадке, пишет «Интерфакс».

Стоимость марки Аи-95 по итогам торгов в пятницу составила 59 317 рублей за тонну. Относительно 21 июня рост цены составил 4,6%, а с декабря прошлого года — 30%. Актуальная стоимость топлива также является абсолютным историческим максимумом на СПбМТСБ.

Ощутимое подорожание также зафиксировано в отношении сжиженных углеводородных газов (СУГ). По итогам торговой сессии цена составила 37 442 рубля за тонну. С 16 июня она выросла на 30%, а с декабря 2020 года — на 75%.

В августе с России вырастет экспортная пошлина на нефть — на 6,3 доллара, согласно данным Минфина. На данный момент ее значение составляет 61,5 доллара за тонну.