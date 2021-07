Новые героини сиквела «Секс в большом городе» порадуют феминисток и активистов BLM

Лос-Анджелес, 16 июля. Авторы сиквела культового сериала «Секс в большом городе» раскрыли личности новых героинь. В проекте появятся сильные и независимые женщины.

Сиквел, который получил название And Just Like That, расскажет о жизни уже 50-летних жительниц Нью-Йорка. К касту присоединились три американские актрисы: темнокожая Николь Ари Паркер, известная по сериалу «Пища для души»; звезда проекта «И всюду тлеют пожары» Сарита Чоудхури и Карен Питтман, узнаваемая по роли в драме «Прошлой ночью в Нью-Йорке».

Паркер сыграет роль многодетной матери и автора документальных фильмов Лизу Тодд Уэксли, ее дети учатся вместе с дочерьми Шарлотты. Чоудхури досталась роль незамужнего и успешного агента по недвижимости в Манхэттене Симы Патель. Питтман на экране станет Нией Уоллес — успешным юристом, профессором права Колумбийского университета и близкой подругой Миранды.

Коллег по съемочной площадке представила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер в своем Instagram-аккаунте. Судя по подбору актеров, авторы нового сериала старались угодить феминисткам и активистам движения Black Lives Matter. Осталось дождаться раскрытия персонажей, чтобы понять, удалось ли им это.

Недавно в Сети появились первые фотографии со съемок продолжения «Секса в большом городе». На снимке главные героини проекта в стильных нарядах гуляют по улицам Нью-Йорка.