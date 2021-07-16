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Военные Израиля арестовали палестинских студентов по подозрению в пособничестве терроризму
Весь мир
Военные Израиля арестовали палестинских студентов по подозрению в пособничестве терроризму
ТАСС  /  ABED AL HASHLAMOUN / EPA

Иерусалим, 16 июля. Израильские силы безопасности арестовали несколько десятков палестинских студентов, которых обвинили в содействии исламистскому движению ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

Автобус, ехавший из деревни Турмус Айя с учащимися университета Бир-Зейт, был остановлен военнослужащими еврейского государства в ходе совместной операции вооруженных сил, полиции и агентства внутренней безопасности ШАБАК.

По сообщению официального представителя армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адраи, задержанные палестинцы были непосредственно вовлечены в террористическую деятельность, включая денежные переводы, подстрекательство, ведение разведки и организацию нападений на израильские объекты на Западном берегу.

В числе арестованных оказался лидер студенческого крыла ХАМАС «Исламский блок» Усама аль-Фахури.

Дальнейшее проведение расследование было поручено специалистам ШАБАК.

Адраи не предоставил информации о числе студентов, однако, по данным некоммерческой организации «Клуб палестинских заключенных», всего израильтянами было задержано 45 человек. Двенадцать из них вскоре были освобождены, а 33 все еще содержатся под стражей.

Военные Израиля арестовали палестинских студентов по подозрению в пособничестве терроризму
Федеральное агентство новостей  / 

Представители НКО обвинили Израиль в том, что он проводил «систематические аресты» палестинских студентов, которые препятствовали получению ими образования.

Университет Бир-Зейт выразил обеспокоенность судьбой ребят и назвал операцию нарушением международного права, призвав мировое сообщество вмешаться для скорейшего освобождения задержанных.

По данным местных СМИ, арест произошел после того, как учащиеся посетили разрушенный силами ЦАХАЛ дом палестинского активиста Мунтасара Шалаби, которого израильские власти считают террористом. 

Молодой человек 2 мая этого года открыл огонь по автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан, в результате чего получили ранения трое израильтян. Один из них, 19-летний Иегуда Гуэта, позже скончался в больнице.

Правительством Израиля было принято решение о сносе дома Шалаби в деревне Турмус Айя, чему активно препятствовало местное население, бросая в военнослужащих камни. Тогда сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства для разгона беспорядков.

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