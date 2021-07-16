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«Армата» может стать наследником уникального танка прорыва «Объект 292»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:44
Армия
«Армата» может стать наследником уникального танка прорыва «Объект 292»
wikipedia.org  /  Alan Wilson / CC BY-SA 2.0

Москва, 16 июля. Российские специалисты разработали и создали мощнейший танк прорыва — «Объект 292», находящийся сегодня в музее. Схожий проект сегодня создается на основе «Арматы».

Создание танка велось в обстановке строгой секретности. В качестве основы был взят Т-80БВ, в башне было размещено орудие калибра 152 миллиметра ЛП-83. Конструкторам удалось внедрить в свою разработку ряд новшеств.

Танк Т-80 обладает мощным газотурбинным двигателем в 1250 лошадиных сил. Он обладает хорошей динамикой набора скорости и высокой маневренностью. Подкалиберные снаряды из 152-мм орудия позволяли пробивать броню метровой толщины. Осколочно-фугасные боеприпасы способны оторвать башню у таких танков, как немецкий Leopard или американский Abrams.

Машина была испытана, но так и не принята на вооружение. «Объект 292» расположен в танковом музее в подмосковной Кубинке. Сегодня схожий проект существует для универсальной боевой платформы «Армата», которая может стать своеобразным наследником штурмового танка. Специалисты изучают и другие варианты боевой машины. В Ростехе ранее рассказали об испытаниях беспилотной версии Т-14 «Армата».

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