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Аналитик раскрыл, как не попасться на уловки мошенников с выплатами на школьников
Происшествия
Аналитик раскрыл, как не попасться на уловки мошенников с выплатами на школьников
pixabay.com

Москва, 16 июля. Аналитик Владимир Ульянов призвал россиян быть внимательными, чтобы не попасться сетевым мошенникам.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что мошенников, обманывающих граждан России с помощью подставных сайтов о выплатах на школьников, несложно вычислить.

Злоумышленники делают фейковые электронные ресурсы, на которых предлагают выплаты на детей от шести до 18 лет в размере 10 тысяч рублей. На сайте можно нажать кнопку, чтобы связаться с «юристом», однако истинной целью мошенников являются конфиденциальные данные карт пользователей.

Ульянов заявил, что россиянам необходимо пользоваться только официальными сайтами, сообщает osnmedia.ru.

«Подобные ссылки нужно игнорировать, даже если предлагают помощь в получении выплат», — рассказал эксперт.

Некоторое время назад стало известно, что мошенники придумали схему обмана туристов с использованием подложных сайтов для бронирования жилья, рассказал эксперт Павел Шуст.

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