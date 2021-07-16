Аналитик раскрыл, как не попасться на уловки мошенников с выплатами на школьников

Москва, 16 июля. Аналитик Владимир Ульянов призвал россиян быть внимательными, чтобы не попасться сетевым мошенникам.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что мошенников, обманывающих граждан России с помощью подставных сайтов о выплатах на школьников, несложно вычислить.

Злоумышленники делают фейковые электронные ресурсы, на которых предлагают выплаты на детей от шести до 18 лет в размере 10 тысяч рублей. На сайте можно нажать кнопку, чтобы связаться с «юристом», однако истинной целью мошенников являются конфиденциальные данные карт пользователей.

Ульянов заявил, что россиянам необходимо пользоваться только официальными сайтами, сообщает osnmedia.ru.

«Подобные ссылки нужно игнорировать, даже если предлагают помощь в получении выплат», — рассказал эксперт.

Некоторое время назад стало известно, что мошенники придумали схему обмана туристов с использованием подложных сайтов для бронирования жилья, рассказал эксперт Павел Шуст.