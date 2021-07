Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии

Сакраменто, 16 июля. Двое мужчин были обвинены в намерении взорвать штаб-квартиру Демократической партии в городе Сакраменто, Калифорния. Об этом сообщает Генеральная прокуратура США.

NEW: Court unseals case against two California men accused of plotting to firebomb Democratic Party headquarters in Sacramento, CA. Feds allege men contacted anti-govt militia group for support, set Inauguration Day in Jan as timetable, one texting “after the 20th we go to war” — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 16, 2021

По информации властей, действия подозреваемых Яна Бенджамина Роджерса и Джэррода Копленда, которые являются членами военизированной группировки, были продиктованы результатами выборов 2020 года. Мужчины были уверены, что нападение на представительство демократов поможет начать «движение».

В соответствии с обвинительным заключением, во время обыска дома и места работы Роджерса полиция изъяла пять самодельных бомб, тысячи патронов и от 45 до 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе три автоматических винтовки. Также власти обнаружили «Поваренную книгу анархиста» и «Руководство по самодельным боеприпасам армии США», в которых описана технология изготовления взрывчатки.

#FBI #SanFrancisco statement on the arrest of Jarrod Copeland and Ian Rogers. pic.twitter.com/r7nTvjXxFT — FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) July 16, 2021

«Главным приоритетом Федерального бюро расследований остается предотвращение террористических атак, в том числе внутренние заговоры американских экстремистов, — заявил спецагент ФБР Крейг Фейр. — Как написано в обвинительном заключении, Ян Роджерс и Джаррод Копленд планировали совершить атаку с использованием зажигательных устройств. ФБР и офис шерифа округа Напа работали вместе, чтобы раскрыть этот заговор и не допустить человеческих жертв».

Роджерсу и Копленду предъявлены обвинения в попытке уничтожения здания посредством пожара или взрыва, хранении незарегистрированных взрывных устройств и препятствии правосудию.

Согласно судебным документам, преступники рассматривали нападение на офисы компаний Twitter и Facebook, но в итоге остановились на штаб-квартире Демократической партии.

Two men have been charged in an alleged plot to firebomb the California Democratic Party’s headquarters in Sacramento, according to an indictment unsealed Thursday https://t.co/8jSyHxj3Yg — The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2021

Новость о попытке взорвать штаб-квартиру партии появилась на фоне роста насилия экстремистского толка в стране. По данным Washington Post, число случаев внутреннего терроризма достигло рекордных значений в 2020 году. При этом, как сообщает издание, связанное с Демократической партией, правоэкстремистские нападения и заговоры намного превышают по численности атаки левых сил и приводят к большему количеству смертей.