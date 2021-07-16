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Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии
Весь мир
Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии
Global Look Press  /  Greg Sorber / ZUMAPRESS.com

Сакраменто, 16 июля. Двое мужчин были обвинены в намерении взорвать штаб-квартиру Демократической партии в городе Сакраменто, Калифорния. Об этом сообщает Генеральная прокуратура США.

По информации властей, действия подозреваемых Яна Бенджамина Роджерса и Джэррода Копленда, которые являются членами военизированной группировки, были продиктованы результатами выборов 2020 года. Мужчины были уверены, что нападение на представительство демократов поможет начать «движение».

В соответствии с обвинительным заключением, во время обыска дома и места работы Роджерса полиция изъяла пять самодельных бомб, тысячи патронов и от 45 до 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе три автоматических винтовки. Также власти обнаружили «Поваренную книгу анархиста» и «Руководство по самодельным боеприпасам армии США», в которых описана технология изготовления взрывчатки.

«Главным приоритетом Федерального бюро расследований остается предотвращение террористических атак, в том числе внутренние заговоры американских экстремистов, — заявил спецагент ФБР Крейг Фейр. — Как написано в обвинительном заключении, Ян Роджерс и Джаррод Копленд планировали совершить атаку с использованием зажигательных устройств. ФБР и офис шерифа округа Напа работали вместе, чтобы раскрыть этот заговор и не допустить человеческих жертв».

Роджерсу и Копленду предъявлены обвинения в попытке уничтожения здания посредством пожара или взрыва, хранении незарегистрированных взрывных устройств и препятствии правосудию.

Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии
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Согласно судебным документам, преступники рассматривали нападение на офисы компаний Twitter и Facebook, но в итоге остановились на штаб-квартире Демократической партии.

Новость о попытке взорвать штаб-квартиру партии появилась на фоне роста насилия экстремистского толка в стране. По данным Washington Post, число случаев внутреннего терроризма достигло рекордных значений в 2020 году. При этом, как сообщает издание, связанное с Демократической партией, правоэкстремистские нападения и заговоры намного превышают по численности атаки левых сил и приводят к большему количеству смертей.

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