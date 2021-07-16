В Popular Mechanics рассказали, как Россия подшутила над США анонсом нового самолета

Вашингтон, 16 июля. Новый российский истребитель, который будет только представлен на авиасалоне МАКС-2021, уже привлек внимание общественности и аналитиков. В том числе из-за необычного анонса.

Как отметил военный аналитик Кайл Мизоками в статье для американского издания Popular Mechanics, перевод которой предоставила «ПолитРоссия», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в своем Instagram-аккаунте интригующую фотографию. Она содержит отсылки на «контакты» американцев с НЛО, о которых разведка США даже составляла целый доклад.

ОАК также опубликовала несколько изображений с шахматной фигурой коня, одна из которых летела над неким самолетом. Обозреватель отметил, что попавшая в кадр кабина пилота напоминает истребитель F/A-18E/F Super Hornet, который участвовал «в печально известных наблюдениях за НЛО».

«Причастна ли Россия к НЛО, которые наблюдали американцы? Конечно, нет. ОАК просто решила подколоть США и прорекламировать свой истребитель», — написал Мизоками.

Напомним, что сегодня госкорпорация «Ростех» обнародовала снимок зачехленного легкого тактического истребителя в соцсетях. Самолет представят в первый день Международного авиакосмического салона МАКС-2021.