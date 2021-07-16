Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 20:17
20:16
Армия
Российские ракетчики отработали нанесение ударов из ОТРК «Искандер-М» под Курском
20:16
Экономика
Путин поручил выделить 30 млрд рублей на развитие школьного образования
20:13
Общество
Животным брянского зоопарка устроили арбузный день
20:10
Политика
Саммит лидеров АТЭС: для Путина нет понятия «чужого поля»
20:09
Экономика
Минстрой ждет от рынка недвижимости стабилизации цен
20:08
Шоу-бизнес
Встречавшаяся с НЛО Катя Лель удивила фанатов новым откровением
20:07
Весь мир
Сторонники Трампа планировали взорвать штаб Демократической партии в Калифорнии
20:06
Происшествия
Глава ДНР Пушилин назвал взрыв на газопроводе в Донецке терактом
20:06
Экономика
Путин до 1 августа ждет отчет о выделении денег транспорт
20:05
Политика
Руслан Осташко пресек шутки о газопроводе «Северный поток — 2»
Все новости

В Popular Mechanics рассказали, как Россия подшутила над США анонсом нового самолета

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:38
Армия
В Popular Mechanics рассказали, как Россия подшутила над США анонсом нового самолета
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 июля. Новый российский истребитель, который будет только представлен на авиасалоне МАКС-2021, уже привлек внимание общественности и аналитиков. В том числе из-за необычного анонса.

Как отметил военный аналитик Кайл Мизоками в статье для американского издания Popular Mechanics, перевод которой предоставила «ПолитРоссия», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала в своем Instagram-аккаунте интригующую фотографию. Она содержит отсылки на «контакты» американцев с НЛО, о которых разведка США даже составляла целый доклад.

ОАК также опубликовала несколько изображений с шахматной фигурой коня, одна из которых летела над неким самолетом. Обозреватель отметил, что попавшая в кадр кабина пилота напоминает истребитель F/A-18E/F Super Hornet, который участвовал «в печально известных наблюдениях за НЛО».

«Причастна ли Россия к НЛО, которые наблюдали американцы? Конечно, нет. ОАК просто решила подколоть США и прорекламировать свой истребитель», — написал Мизоками.

Напомним, что сегодня госкорпорация «Ростех» обнародовала снимок зачехленного легкого тактического истребителя в соцсетях. Самолет представят в первый день Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Popular Mechanics рассказали, как Россия подшутила над США анонсом нового самолета
россия сша истребитель нло
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru