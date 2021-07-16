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Владелец лодочной станции получил условный срок за гибель 11 человек на Волге

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:39
Происшествия
Владелец лодочной станции получил условный срок за гибель 11 человек на Волге
wikipedia.org

Волгоград, 16 июля. Хозяин лодочной станции признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Такой «сервис» обернулся гибелью 11 человек.

Правоохранители выяснили, что виновник абсолютно не заботился качеством предоставляемых услуг. Он не контролировал выход и возвращение судов, на которых катали людей по Волге.

В конце апреля 2018 года пьяный судоводитель ночью повез по реке пассажиров. Владельца лодочной станции этот факт не волновал. Судоводитель не смог выполнить поворот, что привело к опрокидыванию лодки. По его вине едва не погибли четыре человека.

В июне на Волгу вышло судно под управлением мужчины, у которого не было на это прав. На борту были 15 пассажиров. В тот момент судоводитель был пьян. Он устроил столкновение с буксиром. Погибли 11 человек, включая судоводителя.

Владелец лодочной станции приговорен к четырем годам условно, сообщили в региональном СУ СКР.

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