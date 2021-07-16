Билл Мюррей снимется в новом фильме Уэса Андерсона

Лос-Анджелес, 16 июля. Лауреат премий «Эмми», «Золотого глобуса» и BAFTA Билл Мюррей в десятый раз посотрудничает с режиссером Уэсом Андерсоном. Об этом сообщает издание Variety.

Американский актер присоединился к касту нового фильма Андерсона. О грядущем проекте именитого постановщика пока мало что известно — в тайне хранится даже название картины. В июне свое участие в съемках подтвердила Тильда Суинтон. Она же раскрыла, что фильм будет полностью отснят в Испании, хотя сюжет не имеет к этой стране никакого отношения. Производство ленты начнется уже в августе этого года.

Недавно на 74-м Каннском кинофестивале Мюррей и Суинтон представили комедийную драму Уэса Андерсона «Французский вестник». После мировой премьеры совместного проекта актеры уже готовятся к работе над новым фильмом. Для Билла Мюррея грядущая лента Андерсона станет десятой по счету. Актера называют «правой рукой Уэса Андерсона за многолетнее сотрудничество с режиссером.

Прошедший Каннский фестиваль стал важным событием не только для критиков и киноведов. Свой вердикт на международном смотре выносили и стилисты. Fashion-эксперты составили список главных модных провалов красной дорожки.