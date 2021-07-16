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Семьям с детьми отменят налог с продажи жилья по поручению Путина

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:45
Экономика
Семьям с детьми отменят налог с продажи жилья по поручению Путина
pixabay.com

Москва, 16 июля. Законодательные изменения об освобождении семей с двумя и более детьми от налога с продажи жилья поручил подготовить президент России Владимир Путин.

Проработать и обеспечить внесение изменений в законодательство должны правительство и Госдума РФ. Отмечается, что документ должен предусматривать освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилой недвижимости, которая находится в собственности менее пяти лет.

Россиянам не потребуется уплачивать налог, если средства с продажи квартиры в течение календарного года будут направлены на покупку нового жилья.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о тенденциях на рынке жилья в первой половине года.

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