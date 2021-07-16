Владимир Путин назначил нового заместителя главы МВД

Москва, 16 июля. Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов назначен на пост заместителя министра внутренних дел России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Глава государства также освободил от должности заместителя главы МВД генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина.

Андрей Храпов занимал пост начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.

Владимир Путин ранее назначил нового уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Им стал Михаил Виноградов.