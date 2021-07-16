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Владимир Путин назначил нового заместителя главы МВД

  /   Обновлено: 16 июля 2021 19:41
Политика
Владимир Путин назначил нового заместителя главы МВД
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 16 июля. Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов назначен на пост заместителя министра внутренних дел России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Глава государства также освободил от должности заместителя главы МВД генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина.

Андрей Храпов занимал пост начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.

Владимир Путин ранее назначил нового уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Им стал Михаил Виноградов.

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путин мвд храпов
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