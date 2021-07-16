«Отомстите за наших футболистов»: Газманов дал напутствие гандболисткам перед ОИ

Токио, 16 июля. Известный российский исполнитель Олег Газманов посвятил стих российским гандболисткам, которые вскоре будут выступать на летних Олимпийских играх в Японии.

Видеообращение, которое записал музыкант, прозвучало во время пресс-конференции команды с представителями СМИ. Артист пожелал спортсменкам великой победы на Олимпиаде.

«Короче, девушки, отомстите за наших футболистов. Порвите их всех!» — заявил артист.

Газманов отметил, что в честь будущей победы россиянок он даже сочинил стихи. В них он говорит о том, что России просто необходима победа. По его словам, принести золото гандболисткам поможет пламя победы, которое растекается в их венах.

Ранее стало известно о травме известной российской теннисистки Светланы Кузнецовой. Спортсменка сообщила, что не сможет поехать на Олимпийские игры, поскольку не в состоянии играть на должном уровне.